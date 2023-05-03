Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Karadeniz Ereğli’de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

İHA

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kdz Ereğli’ye bağlı Alaplı karayolu Plajler mevkii Mevrealtı altında meydan geldi. İddiaya göre, Zonguldak’ta öğrenim gören H.K. isimli öğrenci, motosikletle tatil için İstanbul’a giderken, Alaplı Mevrealtı mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiği sırada motosikleti devirdi.

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Kazada yaralanan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan112 sağlık ekipleri Hüseyin Koca’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak bir Hastaneye kaldırdı.

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