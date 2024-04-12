Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Arap'ın motosiklete binmeden önce gaza bastığı sırada aracın altında sürüklenerek kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 civarında Düzce Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt alan Nazmi Arap, 81 ADF 761 plakalı motosikletine binmeden önce gaza bastı. Ancak motosikletini bırakmayarak peşinden sürüklenen Arap'a, Durdu Şer yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Nazmi Arap, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Kaza anına ait görüntüler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.