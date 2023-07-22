Motosiklet yanarak küle döndü

Tekirdağ’da motosiklette yangın çıkarak patlamalar oldu. Motosiklet küle döndü.

KAYNAK: İHA
Motosiklet yanarak küle döndü

Tekirdağ’da motosiklet patlayarak küle döndü.

Tekirdağ Kapaklı Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak'ta seyir halindeki bir kuryenin motosikletinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen dumanı ve motosikletin yanmasıyla birlikte ortaya çıkan patlama seslerini duyan çevre sakinleri panik oldu.

Trafik akışı bir süre aksadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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