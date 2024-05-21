Havlayan köpeklere bağıran bisikletli güldürdü: "Köpek duası biliyorum ben"

Kaynak: Haber Merkezi
Havlayan köpeklere bağıran bisikletli güldürdü: "Köpek duası biliyorum ben"
Bisikletiyle geziye çıkan bir bisikletçi, üzerine doğru gelen havlayan köpeklerden dua ederek korundu. "Köpek duası biliyorum ben..." diyerek köpeklere hitap eden bisikletçinin o anları izleyenleri güldürdü.

Bisikletiyle doğa gezisine çıkan bir bisikletçi, karşılaştığı köpeklerden korunmak için başvurduğu yöntemle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Yol boyunca üzerine doğru gelen ve havlayan köpeklere karşı dua ederek korunan bisikletçinin bu komik anları, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Gezisi sırasında bir anda karşısına çıkan havlayan köpekler nedeniyle paniğe kapılan bisikletçi, ilginç bir çözüm buldu. Kendi deyimiyle "köpek duası" bildiğini söyleyerek köpeklere hitap etmeye başladı. "Köpek duası biliyorum ben..."

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