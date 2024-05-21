Patenli performans: Çin restoranının çay sunumu müşterileri büyüledi!

Kaynak: Haber Merkezi
Patenli performans: Çin restoranının çay sunumu müşterileri büyüledi!
Patenleriyle ve ustaca sunumuyla dikkat çeken bir kadın garson, Çin restoranında gerçekleştirdiği çay sunumuyla müşterilerin ilgisini çekti.

Çin restoranları genellikle sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda sunumlarıyla da dikkat çekerler. Ancak bir Çin restoranının çay sunumu, müşterileri adeta büyüledi. Restoranın patenli garsonu, gerçekleştirdiği göz alıcı performansıyla ilgi odağı oldu.

Ayağında patenleri ve yüzünde maskesiyle çay sunumunu gerçekleştiren kadın garson, müşterilerin gözlerini üzerine çekmeyi başardı. Demliği ustalıkla birkaç kez etrafında çeviren garson, en sonunda uzun borulu demlikten çayı yavaşça müşterinin fincanına döktü. Bu sıra dışı sunum tarzı, müşterilerin hayranlıkla izlemesine ve memnuniyetle karşılamasına neden oldu.

Bu olağanüstü sunum tarzı, sadece lezzetli yemeklerle değil, aynı zamanda keyifli bir deneyimle müşterilere hizmet veren restoranın benzersiz bir özelliği haline geldi.

Son Haberler
İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi Dünya
İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza Video
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza
Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama Gündem
Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama
Toprağın içinden yenilen yemek mideleri bulandırdı Video
Toprağın içinden yenilen yemek mideleri bulandırdı
Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde feci kaza. O anlar kamerada Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde feci kaza. O anlar kamerada
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı Gündem
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı