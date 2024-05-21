Acı biber yiyen köpeğin son hali

Kaynak: Haber Merkezi
Acı biber yiyen köpeğin son hali
Acı biber yiyen bir köpeğin yaşadığı ilginç anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Sahibi tarafından kaydedilen görüntülerde, köpeğin acı biber yedikten sonraki tepkileri izleyenleri hem güldürdü hem de merak uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenlerin büyük ilgisini çeken bir video, acı biber yiyen bir köpeğin yaşadığı anları gözler önüne serdi. Sahibi tarafından kaydedilen görüntülerde, sevimli köpeğin yanlışlıkla acı biber yemesi ve sonrasındaki tepkileri viral oldu.

Videoda, köpeğin ilk başta ne yediğini anlamaya çalıştığı, ardından da biberin acısıyla başa çıkmaya çalıştığı görülüyor. Acıdan dolayı şaşkın ve biraz da rahatsız olan köpeğin komik halleri, izleyenleri hem güldürdü hem de ona acımalarına neden oldu.

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