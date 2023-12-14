Motosiklet yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çorlu’da yaya geçidinde yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosikletli ve yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye mahallelerini ayıran Erdal İnönü Caddesi üzeri stadyum mevkiinde, Çardaklı Çeşme mevkiine seyreden Emre S. idaresindeki 59 ES 941 plakalı motosiklet, yaya geçidinde Celal P. isimli vatandaşa çarptı.

Kaza sonrası motosiklet devrilirken, yaya da yere yığıldı. Devriyeye çıkan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesadüfen denk geldiği kazada yaralıların yardımına koştu.

Jandarma ekipleri, yol güvenliğini aldıktan sonra yolu açarak ambulans ekiplerinin olay yerine zamanında gelmesini sağladı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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