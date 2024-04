Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki E.A.’nın kontrolündeki motosiklet, 75 yaşındaki Selim Büyük’e ve 26 yaşındaki İ.K.’ye çarptı. Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü E.A., Selim Büyük ve İ.K. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Selim Büyük hayatını kaybetti. İ.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu iletildi.

KAZA ANI AN BE AN KAYDEDİLDİ

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde EA'nın kontrolündeki motosikletin Selim Büyük ile İ.K.'ye çarptığı ve kazanın şiddetiyle yayalardan birinin ve motosikletin yerde sürüklendiği görüldü.

Kazaya tanık olan vatandaşların da yaralılara yardım edebilmek için koştukları anlar kaydedildi.