Motosiklete arkadan çarptı daha sonra olay yerinden kaçtı. 22 yaşındaki genci hayattan kopardı

İzmir’in Menderes ilçesinde muhtarın kullandığı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kayıplara karışan ve alkollü olduğu ileri sürülen muhtar jandarmaya teslim oldu, ardından tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklete arkadan çarptı daha sonra olay yerinden kaçtı. 22 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüldür Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi Muhtarı Ersin G. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Batuhan Bülbül (22) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

20231121aw081595-0.jpg

YOLA SAVRULAN MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Batuhan Bülbül ve arkasındaki arkadaşı Özgür D. (23) savrularak yolda sürüklendi. Otomobil sürücüsü muhtar Ersin G., kazanın ardından kayıplara karışırken durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

20231121aw081595-3.jpg

Ağır yaralandığı tespit edilen Özgür D. ise önce Menderes Devlet Hastanesine ardından da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Bülbül’ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Özgür D.’nin hastanedeki tedavisini sürdüğü ve Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MUHTAR TUTUKLANDI

aw081595-04.jpg

Öte yandan kaza anında kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen muhtar, olayın sabahında jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Ersin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw081595-02.jpg

İlgili Haberler
Lastiği patlayan kamyonet devrildi
Lastiği patlayan kamyonet devrildi
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Büyükçekmece’de feci kaza: İş makinesının altında kaldı
Büyükçekmece’de feci kaza: İş makinesının altında kaldı
Takla atarak tarlaya uçan araçta 3 kişi yaralandı
Takla atarak tarlaya uçan araçta 3 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: O anlar kamerada
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
100 kilo olan ve Kainat Güzeli seçilen Nepalli Jane Garret sosyal medyada gündem oldu Gündem
100 kilo olan ve Kainat Güzeli seçilen Nepalli Jane Garret sosyal medyada gündem oldu
SGK harekete geçti: Bunu yapanların ödemesi iptal edilecek Ekonomi
SGK harekete geçti: Bunu yapanların ödemesi iptal edilecek
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 1 gözaltı Gündem
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 1 gözaltı
Göztepe yeni teknik direktörünü duyurdu Spor
Göztepe yeni teknik direktörünü duyurdu
Emekli vatandaşın her cümlesi kalplere saplandı: "60 yaşındayım, 60 yaşında adamın cebinde 20 lira olur mu?" Gündem
Emekli vatandaşın her cümlesi kalplere saplandı: "60 yaşındayım, 60 yaşında adamın cebinde 20 lira olur mu?"
Kendall Jenner'in iç çamaşırlı pozları olay oldu. Ünlü marka için açıldıkça açıldı Magazin
Kendall Jenner'in iç çamaşırlı pozları olay oldu. Ünlü marka için açıldıkça açıldı