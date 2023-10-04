Motosikletin çarpmasıyla metrelerce savruldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir adam, sokak üzerinde seyir halindeki motosikletli iki genci gördüğünde bir an için tereddüt etti.

Karşıya doğru koşan adam ile hızlı giden motosiklet yolda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce savrulurken, gençler ise motosikletten düştü. Adamın yerde yattığını gören gençler ve çevredeki vatandaşlar yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan adama müdahale etti.

Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.