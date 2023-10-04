Motosikletin çarpmasıyla metrelerce savruldu

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan adam, motosikletli gençlerin çarpmasıyla metrelerce savruldu.

KAYNAK: İHA
Motosikletin çarpmasıyla metrelerce savruldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir adam, sokak üzerinde seyir halindeki motosikletli iki genci gördüğünde bir an için tereddüt etti.

Karşıya doğru koşan adam ile hızlı giden motosiklet yolda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce savrulurken, gençler ise motosikletten düştü. Adamın yerde yattığını gören gençler ve çevredeki vatandaşlar yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan adama müdahale etti.

Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gündem
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler Gündem
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu Sağlık
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik Video
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik
Van Gölü'nde hortum meydana geldi Gündem
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi Dünya
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı