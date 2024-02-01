Motosikletiyle kaza yaptı, alevlerin arasında kaldı

Aydın’ın Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü park ettiği yerden çıkarken yolun ortasına geldiği esnada, seyir halinde olan bir motosiklet araca çarptı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet sürücüsü, başını aracın camına çarparak yere düştü.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet bir anda alev aldı ve motosiklet sürücüsü alevlerin arasında kaldı. Olayı gören diğer sürücüler, motosikletliyi kurtarmak için seferber oldu ve motosiklet sürücüsünü hızla kurtarıp sürücüyü saran alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından, motosikletteki yangın söndürüldü. Yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.