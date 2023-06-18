Motosikletle bariyerlere çarpıp yeşil alana savruldular. Sürücünün durumu ağır

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan kişi yaralanırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BARİYERLERİN ARKASINA SAVRULDULAR

Kocaeli Gebze'de D-100 İzmit istikameti Muallimköy sapağında meydana gelen kazada; Emre T. idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Emre T. ve yolcu olarak motosiklette bulunan Bahadır Ç. bariyerlerin arkasında bulunan yeşillik alana savruldu.

ARKASINDAN GELEN OTOMOBİL DURAMADI

O sırada arkasından seyir halinde olan E.Y. idaresindeki Toyota marka otomobil, yavaşlayamayarak devrilen motosiklete çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralılardan sürücü Emre T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.