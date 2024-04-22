Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı

Kaynak: İHA
Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı
Esenyurt’ta motosikletli iki saldırgan, mahallede rastgele mermi yağdırdı. Gece saatlerinde 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırı Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, rastgele etrafa ateş açarak dehşet saçtı. Mermiler aynı bölgede bulunan 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabaya isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda isabet alan iş yerlerinde çalışma başlattı. Mahallede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle esnafı Fahri Turhan, "Gece 5-6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Biz de ne olduğunu anlayamadık. 6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Sebebini bilmiyoruz. Bize telefon açtı arkadaşlar öyle haberimiz oldu" dedi.

Turhan "Polis arkadaşlar geldi incelemeler yaptılar. Benim dükkana 2 tane mermi işaret etmiş. Diğer arkadaşlarda da aynı durum söz konusu. Bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şeyler yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.

aw187745-01.jpg

aw187745-02.jpg

aw187745-03.jpg

Son Haberler
Alaca'da park halinde otomobil yandı Yerel Haberler
Alaca'da park halinde otomobil yandı
'Hadise gibi mayo ile sahneye çıkar mısınız?' Sorusuna Zara’dan olay yanıt Magazin
'Hadise gibi mayo ile sahneye çıkar mısınız?' Sorusuna Zara’dan olay yanıt
Drift atan aracın üzerine atladı. Senin canının hiç mi değeri yok ? Gündem
Drift atan aracın üzerine atladı. Senin canının hiç mi değeri yok ?
Eski başkan TFF'ye aday oldu Spor
Eski başkan TFF'ye aday oldu
Altında alarm. Yüzde 2'yi aştı Ekonomi
Altında alarm. Yüzde 2'yi aştı
Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi Gündem
Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi
Türkiye Kupası'nın hakemleri açıklandı Spor
Türkiye Kupası'nın hakemleri açıklandı