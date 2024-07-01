Motosikletli şüpheliler kovaladıkları otomobil sürücüsünü infaz etti

Kaynak: İHA
Motosikletli şüpheliler kovaladıkları otomobil sürücüsünü infaz etti

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde, motosikletli kişiler, kovaladıkları otomobil sürücüsü Yakup Bozkurt’u kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Olay, Yakup Bozkurt'un otomobiliyle seyir halindeyken peşine silahlı motosikletli şahısların takılmasıyla başladı. Durumu fark eden Bozkurt, kaçmaya çalıştı. Ancak şüpheliler defalarca ateş açarak Bozkurt'un otomobilini hedef aldı. Açılan ateş sonucu Bozkurt başından vurularak bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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