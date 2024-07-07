Motosikletliye kendi motoruyla öyle bir ders verdiler ki

Kaynak: Haber Merkezi
Motosikletliye kendi motoruyla öyle bir ders verdiler ki

"Ben uyumuyorsam kimse uyumayacak" diyerek abartılı egzoz sesi çıkaran ve mahalleliyi rahatsız eden bir kişiye ceza olarak egzoz sesi dinletildi. Bu ilginç ceza anının videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve kısa sürede viral oldu.

Mahalle sakinlerini rahatsız eden abartılı egzoz sesleri, "Ben uyumuyorsam kimse uyumayacak" diyerek gürültü çıkaran bir kişiye verilen ilginç ceza ile gündeme geldi. Sürekli yüksek sesle çalışan egzozuyla mahalledeki huzuru bozan bu kişiye, yerel yetkililer tarafından çarpıcı bir ceza verildi: Egzoz sesi dinletildi.

Olay, gece geç saatlerde gürültü yapan kişiyi şikayet eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gerçekleşti. Mahalleli, rahatsızlık veren kişiyi yakalayarak ceza olarak onu rahatsız ettiği egzoz sesini uzun bir süre boyunca dinlemeye zorladı. Bu sıradışı ceza, rahatsız edici gürültünün nasıl bir etki yarattığını göstermeyi amaçladı.

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