Mourinho, Cengiz Ünder’in biletini kesti

Fenerbahçe’de ara transferde hangi bölgelere takviye yapılacağı netlik kazanırken kadroda düşünülmeyen oyuncular da birer birer belli oluyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun sezon başından bu yana verim alamadığı Cengiz Ünder’in biletini kestiği öğrenildi.

Akşam’da yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetim, ara transferde 27 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Cengiz Ünder’e sezon başında Napoli’nin ilgisi olsa da transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan ve İtalya’dan talipler olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.