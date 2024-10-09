Mourinho, Cengiz Ünder’in biletini kesti

Kaynak: Akşam
Mourinho, Cengiz Ünder’in biletini kesti

Fenerbahçe’ye geldiği gündem bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için karar çıktı. Teknik Direktör Mourinho, 27 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.

Fenerbahçe’de ara transferde hangi bölgelere takviye yapılacağı netlik kazanırken kadroda düşünülmeyen oyuncular da birer birer belli oluyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun sezon başından bu yana verim alamadığı Cengiz Ünder’in biletini kestiği öğrenildi.

Akşam’da yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetim, ara transferde 27 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Cengiz Ünder’e sezon başında Napoli’nin ilgisi olsa da transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan ve İtalya’dan talipler olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.

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