Mourinho dünyayı salladı

Ali Koç cephesi, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Mourinho ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.

Fenerbahçe'nin bu hareketi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Özellikle İngiliz medyası, Jose Mourinho'nun geri dönüşüne geniş yer ayırdı.

İşte Avrupa basınına yansıyan Mourinho haberleri:

Daily Mail (İngiltere): "Jose Mourinho, Roma'dan kovulmasından beş ay sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmayı 'iki yıllık bir anlaşmayla kabul etti. Mourinho, Fener'in Süper Lig'i üst üste üçüncü kez ikinci sırada tamamlamasının ardından Türk teknik adam İsmail Kartal'ın yerine geçti.

Daha önce Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefinde olduğu bildirilmişti, ancak görünüşe göre bir sonraki hedefi Türkiye. Bu haber, 61 yaşındaki teknik adamın 1 Haziran

Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için TNT Sports'a katılacağının açıklanmasından sadece bir gün sonra geldi. 'The Special One' menajerliğe geri dönmek istediğini ifade etmişti ve beş aylık bir aradan sonra işi garantilemiş görünüyor. Mourinho'nun görevi İstanbul'da zafer kazanmak olacak ve geçmişi de bunu yapabileceğini gösteriyor."

The Sun (İngiltere): "Jose Mourinho, teknik direktörlüğe şok dönüşü kabul etti! Mourinho geçtiğimiz ocak ayında AS Roma tarafından kovulduğundan beri işsizdi. 61 yaşındaki Mourinho'nun adı, son görevden alınışından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United da dahil olmak üzere birçok takımla anıldı. Ancak haberlere göre Jose, Türk devi Fenerbahçe'nin başına geçmenin eşiğinde."

A Bola (Portekiz): "2018'e kadar 10 yıl boyunca kulübü yöneten Aziz Yıldırım'ın seçim kozu olarak açıklanan Jose Mourinho, üç yıllık yeni bir dönem için aday olan mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile anlaşmaya vardı. Mourinho'nun, bugün Türk takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor."

Mirror (İngiltere): "Jose Mourinho, AS Roma'dan ayrıldıktan sonra ilk işine girmeye hazırlanıyor ve bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun, eski Manchester Unitedlı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak."

Calcio Mercato (İtalya): "Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir yedek kulübesi buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir."

Tuttosport (İtalya): Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak."

Correire Dello Sport (İtalya): "Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır."

Goal: "Special One geri döndü! Eski Chelsea ve Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de iki yıllık sözleşme imzalıyor."