Serdar Ali Çelikler Mourinho'nun maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho konusunda mutlu sona ulaştı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Mourinho konusunda araya giren Ali Koç, anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ayrılığını ve Mourinho'yu açıklaması bekleniyor.

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler ise katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çelikler, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı.

''MALİYETİ 9 MİLYON EURO''

Mourinho'nun maaşını ''Mourinho'nun maliyetini söyliyeyim. 9 milyon euro. Mourinho'nun kendi maliyeti 9 milyon euro'' ifadelerini kullandı.