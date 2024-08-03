Mourinho görür görmez irkildi

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Lille ile kozlarını paylaşacak.
Fransa’da oynanacak olan mücadele 6 Ağustos Salı günü saat 21.45’te başlayacak.
HAKEME DİKKAT
Kritik mücadele için sarı-lacivertliler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Mourinho’dan flaş bir uyarı geldi.
Maçın hakemi Istvan Kovacs’ın sık sık kart gösterdiğini belirterek Mourinho ekstra dikkatli olunmasını istedi.
ÇEKYA MAÇINDA 19 KART GÖSTERDİ
Millilerimizin 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki Çekya maçını yöneten Kovacs millilerimize 11 kart Çekya’ya ise 1 kırmızı 7 de sarı kart göstermişti.
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