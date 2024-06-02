Mourinho ile Fred arasında neler yaşandı? Fred neden kırgın?

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Mourinho ile Fred arasında neler yaşandı? Fred neden kırgın?

Sedat KAYA yazdı: Mourinho ile Fred arasında neler yaşandı? Fred neden kırgın?

2018 yılıydı.
Mourinho'nun teknik direktör olduğu Manchester United sezona flaş transferle başlamıştı.
En önemli yıldızlardan biri 59 milyon Euro karşılığında Shakhtar Donetsk'den alınan Fred'ti.
Ancak Fred'in Teknik direktör Mourinho ile hiç yıldızı barışmadı.
İngiliz basınına göre Mourinho bu transfere çok sıcak bakmamıştı.
Fred genelde yedekti.
Sadece 6 kez ilk onbirde görev aldı.
O ender görev aldığı maçlardan biri Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesiydi.
Manchester United sahasında golsüz berabere kaldığı rakibiyle İspanya'daki rövanşı 2-1 kaybetmişti.
Mourinho 57.dakikada Fred'i oyundan alıp yerine Rashford'u sokmuştu.
Yine İngiliz basınında çıkan haberlere göre ünlü hoca Fred oyundan çıkarken "senin bu takımda günlerin sayılı" demişti.
Ama o maçtan 6 gün sonra Fred kaldı, Mourinho gitti.
Mourinho gittikten sonra Fred hemen parladı ve M.United'ın yıldızlarından biri oldu.
İngiliz ekibinde 213 kez forma giydi.

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Şimdi ikili Fenerbahçe'de buluşuyor.
Fred'in Fenerbahçe için ne kadar değerli olduğu bu sezon oynamadığı maçlarda net ortaya çıktı.
O yüzden taraftarın gözünde ve gönlünde bir kahraman.
Peki ya Mourinho Fred'i istemezse!
Ya ikilinin arasındaki buzlar erimezse!
Ya Fred 8 yıl önceki kırgınlıklarını iyileştiremezse.
Fenerbahçe yönetimi bunları iyi düşünmeli.
Fred kaybedilecek bir oyuncu değil.

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