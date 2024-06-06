Ergin Ataman çılgına döndü

Düzenleme: Beyza Damgacıoğlu
Ergin Ataman çılgına döndü

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Ligi final serisi ilk maçında ezeli rakibi Olympiakos maçının ardından hakem kararlarına adeta çıldırdı.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin açılış maçında, Panathinaikos ve Olympiakos'un kıyasıya rekabeti nefes kesti. OAKA Arena'da gerçekleşen çekişmeli karşılaşmada, Olympiakos 89-84'lük skorla galibiyete uzandı ve seride 1-0 öne geçti. Ancak maçın son anları, yaşanan olaylarla hafızalara kazındı.

ERGİN ATAMAN ATILDI
Panathinaikos'un deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos ile yapılan maçın son 1:51 dakikasında hakem kararlarına gösterdiği tepki sonucu ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edildi.

HAKEMLERE ALKIŞLI TEPKİ
Ataman, hakemlere alkışlarla tepkisini gösterirken, sahadan ayrılırken Panathinaikos taraftarlarının yoğun desteğini aldı. Tecrübeli koç, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmayarak tepkisini sürdürdü.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ
BasketNews'te yer alan bilgilere göre, Ataman'ın tepkisi maç sonrasında da devam etti.

Panathinaikos'un iletişim direktörü Dimitris Kontos ile yaptığı konuşmada, Ataman'ın sesini yükselterek yaşananlara dair düşüncelerini ifade ettiği belirtildi.

Ataman'ın sözleri şu şekilde:
"Futbolda neden Yunan olmayan hakemler olduğunu şimdi anlıyorum. Şimdi bunu çok iyi anlıyorum. Lütfen gidip Bay Giannakopoulos ile konuşun ve yabancı hakemleri çağırarak durumu düzeltin. Aksi takdirde, artık her şey ayarlanmış”

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