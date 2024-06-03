Mourinho'nun spor medyasına nasıl ayar vereceğini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho çalıştığı her ülkede spor muhabirleriyle sorunlar yaşadı.

Özellikle İngiltere ve İtalya'da gazetecileri çok zor durumlarda bıraktığını biliyoruz.

Hatta alay ettiğini de.

Adam öyle "laf olsun, sayfa dolsun" kıvamında abuk sabuk sorulardan hoşlanmıyor.

Karşısında oyunu okumuş, dersini çalışmış muhabir istiyor.

Türkiye'de spor basının düşürüldüğü yer ortada.

Ucuz adam çalıştırma politikasıyla yetişmemiş, yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan herkesin eline mikrofon verildiği bir dönemden geçiyoruz.

Mourinho'ya sorulacak soru bilgi, birikim ve bir futbol felsefesi içermeli.

Yoksa sorduğuna bin pişman edebiliyor.

Bu konuda tüm medya kuruluşları, özellikle de yayıncı kuruluş Beinsport dikkatli olmalı.

Aksi takdirde önümüzdeki sezon meslek adına üzücü görüntüler izleyeceğimize eminim.

"Ne düşünüyorsunuz?"

"Şu oynasa daha iyi olmaz mıydı?"

"Oyuncu değişiklerinde hatalı olduğunuz söyleniyor!"

"Fred oyundan alınınca yüzü düştü, aranızda sorun mu var?"

Bunlar gibi ayağı yere basmayan sorular Portekizli'nin hiç hoşuna gitmiyor.

Şu kesin ki, Mourinho ile birlikte spor medyasında da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Dersini çalışan, yeterli bilgi, birikim ve tecrübesi olan ünlü hocanın karşısına çıkacak.

Yoksa, basın toplantıları evlere şenlik olur.

Bizden söylemesi!