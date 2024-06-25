Mourinho'yu arayanlar bulamadı. Bakın nerede ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'yu arayanlar bulamadı. Bakın nerede ortaya çıktı

Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mourinho tepeye çıktı.

On binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe’ye imzayı atan Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde mesaiye başlamıştı.

EURO 2024’e gitmeyen oyuncularını toplayan Portekiz teknik adam Topuk Yaylası’ndaki tesislerine gitti.

Burada takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Mourinho’nun bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Sahanın önünde bulunan yüksek bir platforma çıkan Mourinho antrenmanı kuşbakışı takip etti.

Mourinho'yu görmek için tesislere gelen taraftarlar Mourinho'yu yerde ararken gökte buldular

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