Acun Ilıcalı engel oldu

Süper Lig’de sezonu 3. Sırada tamamlayan Trabzonspor bir günde 5 transfer açıklayarak gündeme oturdu.

Bordo-mavililer KAP’a yaptığı açıklamada Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme transferlerini duyurdu.

GALATASARAY'A GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Trabzonspor’un Ozan Tufan hamlesiyle yerinde bir yerli transferi yaptığı kabul edilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın da transfer sürecinde Ozan Tufan’a talip olduğu ancak Hull City’nin sahibi ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı’nın engellediği ifade edildi.