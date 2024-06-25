Fenerbahçe sessiz sedasız imzayı attırdı. Yıldız isim geri döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe sessiz sedasız imzayı attırdı. Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe Beko Nicolo Melli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, eski oyuncusu Nicolo Melli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen İtalyan basketbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

33 yaşındaki oyuncu, 2017-2019 yıllarında görev yaptığı Fenerbahçe'de birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Melli, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra 2019'da Amerikan Basketbol Ligi (NBA) temsilcisi New Orleans Pelicans'a transfer olmuştu.

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