Mr Usta hizmet ağını Türkiye’de yaygınlaştıracak

İşinin ehli ustaları müşterilerle buluşturan platform Mr Usta, Türkiye pazarında büyümesini sürdürüyor. İlk operasyonunu Dubai’de başlatan Mr Usta, iki yıla yakın zamandır Türkiye’de hizmet veriyor.



Platform taşınma, elektronik tamir, temizlik, usta elektrikçi, usta tamirci, boya & badana, ofis temizliği, boş ev temizliği, cep telefonu tamiri, kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV montajı, sıhhi tesisat, klima ve kombi bakımı gibi farklı kategorilerde tüketicilere profesyonel hizmet sunuyor.

Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan ile sektörü ve şirketin gelecek hedeflerini konuştuk.

Platformun kuruluşu hakkında bilgi veren Kalkan, “2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de kurulan şirket ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım ortaklığıyla 2022 yılında Türkiye pazarında faaliyetlerine başlamasıyla hayata geçti. Platform ilk etapta İstanbul’da hizmet vermeye başladı. Tüm ilçelerinde hizmet veriyoruz ve bugün hizmet ağını Ankara, İzmir ve Bodrum’a da ulaştırmış durumdayız” dedi.

HEDEFİ AVRUPA’YA AÇILMAK

Kalkan, Mr Usta’nın öncelikli hedefinin ise tüm Türkiye’yi kapsar hale gelmek, ardından Avrupa’ya açılmak olduğunu da belirtti.

Her biri kendi alanında profesyonel ustalarıyla müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı garanti ettiklerini belirten Kalkan, “Güvenli hizmeti yaşatarak sektörde farklılaşmayı hedefliyoruz. Ustalar portföye katılıp hizmete başlamadan önce testlerden geçiriliyor, ardından Mr Usta Akademi'de eğitim alıyor. Tüm hizmetler platformun güvencesi ve garantisi altında, olası durumlara karşı sigortalanmış olarak alınıyor. Kullanıcıların ihtiyacı olduğu anda hizmeti en hızlı şekilde sunabiliyor olmak bizi sektörde farklı bir konuma taşıyor” dedi.

İZMİR VE BODRUM’DA HİZMET VERİYOR

Platformun İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir ve Bodrum’da da hizmet vermeye başladığına vurgu yapan Kalkan, “Bu yaz Bodrum’da da temizlik, altyapı, renovasyon gibi birçok kategoride yazlık hizmetleri sunacak. Farklı şehirlerde yaygınlaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pazardaki diğer oyunculardan farklı olarak her hizmet için sabit bir fiyatlandırma ile doğru hizmete doğru fiyat sunduklarını belirten Kalkan, "Süpriz masrafların önüne geçiliyor böylece. Kullanıcı detaylar ve ödeme için eve gelen usta yerine Platforma kredi kartı ile ödeme yapıyor. Sistem üzerinden randevu günüve saati belirliyor. Kredi kartından alınan provizyon, usta işi tamamladığında kredi kartından çekim yapılarak tahsil ediliyor’’ diye konuştu.

BANYO VE MUTFAK YENİLEMEK İÇİN RENOVASYON HİZMETİ

Artan ev fiyatlarıyla birlikte evlerde renovasyon ve tadilat işlemleri daha fazla tercih edilir hale geldiğine dikkat çeken Kalkan, renovasyon süreçlerinde de hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Kalkan, “Kullanıcalara 3D modelleme ile tasarımı görebilme imkanı sunuyor, ardından da yenileme süreçlerini üstleniyoruz” dedi.

2023’te 30 binin üzerinde müşteriye ulaşıldığını belirten Kalkan, “Kullanıcının çeşitli ihtiyaçlarına çözüm geliştiren Mr Usta’nın 2024’te de kullanıcı sayısını artırma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.