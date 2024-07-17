MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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