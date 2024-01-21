MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında etkin bir şekilde hareket etmeye devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, operasyon bölgesindeki PKK'lı teröristlere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.