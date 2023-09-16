MSB açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
MSB açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

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