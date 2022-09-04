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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Yunanistan 1123 ihlal yaptı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın yaptığı hem hava hem de deniz ihlallerinin sayısını açıkladı. Geçen yıl bin 616 ihlal gerçekleştiren Yunanistan bu yılın 8 ayında 1123 ihlal yaptığı duyuruldu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:14
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MSB açıkladı Yunanistan'ın yaptığı hem hava hem deniz ihlallerini sayılarını verdi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Yunanistan 1123 ihlal yaptı
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Yunanistan'ın geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam bin 616 ihlal ve tacizde bulunduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklamasında bu senenin başından şu zamana kadar gerçekleşen ihlalleri de duyurdu.Buna göre Yunanistan bu yılın sekiz ayında hem denizde hem de havada toplam 1123 ihlal gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) söz konusu açıklamasında, "Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti" ifadeleri kullandıldı.


Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde " NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde söz konusu tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini açıkladı

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