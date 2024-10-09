MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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