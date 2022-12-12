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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:38
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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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