Yüzsüz hırsızlar oyun konsollarını getirdikleri çuvallara doldular

Düzenleme: Kaynak: AA
Yüzsüz hırsızlar oyun konsollarını getirdikleri çuvallara doldular

Büyükçekmece’de maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtılar.

Büyükçekmece'de iş yerinden oyun konsolu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi.

Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı.

Şüphelilerin iş yerinden çıktığını gören çevredekiler durumu polise ve iş yeri sahibine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mağazada inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren şüphelilerin, çaldıkları ürünleri çuvala koyup kaçmaları yer alıyor.

Son Haberler
Galerideki araçları benzin döküp yaktılar
Galerideki araçları benzin döküp yaktılar
Ekmek fırınları denetlendi
Ekmek fırınları denetlendi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi (15 Ekim 2024)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kop Dağı, hazan renklerine büründü
Kop Dağı, hazan renklerine büründü
Otoyol jandarması göreve başladı
Otoyol jandarması göreve başladı