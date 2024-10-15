Yüzsüz hırsızlar oyun konsollarını getirdikleri çuvallara doldular

Büyükçekmece'de iş yerinden oyun konsolu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi.
Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı.
Şüphelilerin iş yerinden çıktığını gören çevredekiler durumu polise ve iş yeri sahibine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri mağazada inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren şüphelilerin, çaldıkları ürünleri çuvala koyup kaçmaları yer alıyor.