MSB hava harekatı görüntülerini paylaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSB hava harekatı görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği hava harekâtına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen operasyonun ardından, terör örgütü PKK'ya ait 20 hedefin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava harekâtında başarılı olan pilotlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"2 Eylül 2024 tarihinde yapılan hava harekâtı sonucunda PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir. Kahraman pilotlarımızı bu başarılı operasyonlarından dolayı kutluyoruz."

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