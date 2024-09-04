MSB hava harekatı görüntülerini paylaştı

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen operasyonun ardından, terör örgütü PKK'ya ait 20 hedefin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava harekâtında başarılı olan pilotlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"2 Eylül 2024 tarihinde yapılan hava harekâtı sonucunda PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir. Kahraman pilotlarımızı bu başarılı operasyonlarından dolayı kutluyoruz."