MSB Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndaki eğitimleri paylaştı

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, sağlık, askeri altyapı ile lojistik sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra yerel halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için de faaliyetlerine Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Somali askerlerine yönelik eğitim çalışmalarının fotoğrafları da paylaşıldı.