MSB'den Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama

Kaynak: İHA
MSB'den Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çağlayan Adliyesi'nde polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısının kahraman polislerimiz tarafından püskürtüldüğüne belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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