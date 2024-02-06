Son dakika.. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çağlayan saldırısı açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Son dakika.. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çağlayan saldırısı açıklaması
Bakan Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 25 adrese operasyon yapıldığını ve 40 şahsın gözaltına alındığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaşanan saldırı sonrası 25 adrese baskın yapıldığını yapılan baskınlarda 40 şahsın gözaltına alındığını ifade etti.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edileceğini de yineledi.

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"335 SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ. 269 DHKP-C ÜYESİ TERÖRİSTİN GÖZALTINA ALINDI"

Yerlikaya, 1 Haziran 2023 tarihinden 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlendiğini 269 DHKPC üyesi teröristin gözaltına alındığın bunlardan 30 tutuklu 137 adli kontrol 6 'sının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edileceğini de yineledi.

Saldırganların DHKP/C üyesi olduklarının tespit edildiğini duyuran Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları kaydetmişti:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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NE OLMUŞTU?

Bugün Çağlayan adliyesi C kapısı önünde DHKP-C örgütüne üye olduğu öğrenilen teröristler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırıda 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere toplam 6 kişi yaralanırken 1 vatandaş ise hayatını kaybetti.

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