MSB'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir IŞİD'liyi yakaladı

Editör: Serkan TALAN

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Emniyet Güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan teröristin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, yakalanan şahsın IŞİD terör örgütü üyesi olduğunu kaydedildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde: "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"