MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal edildi

1994 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninin İsrail-Hamas çatışması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

"BU ARTIK YAS ANI"

Açıklamada, "Dünyanın her köşesinden gelen binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortak için alınan tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA’ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, bu töreni yapmak uygun gelmiyor. Kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır" denildi.

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, geçtiğimiz yıl aday olduğu altı kategoriden dördünü kazanarak, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki törene damga vuran isim olmuştu.

