Mucize kurtuluş. Otomobil üstüne oturup sudan çıkarılmayı beklediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mucize kurtuluş. Otomobil üstüne oturup sudan çıkarılmayı beklediler

Tunceli'de otomobille baraj gölüne uçan otomobilde ikisi çocuk dört kişi sudan çıkıp, aracın üstüne çıkıp, mucize bir kurtuluşa imza attılar. Hem otomobil baraj gölüne uçuşu anı ve suya gömülen otomobil üstüne çıkan ailenin görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

Tunceli-Elazığ Karayolu Mazgirt Köprüsü'nden otomobil böyle baraj gölüne uçtu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Otomobilde bulunan ikisi çocuk ile anne ve babaları mucize bir kurtuluş yaşadılar.

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Kaza Tunceli Mazgirt Köprüsü mevkiinde yaşandı. Tunceli istikametine doğru seyir halindeki Orhan Yaşar'ın kullandığı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Uzuncayır Baraj Gölüne uçtu.

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BARAJ KAPAKLARI KAPALI OLMASI NEDENİYLE DEBİ DÜŞÜKTÜ

Araçta Orhan Yaşar ile birlikte eşi Narin Aslan Yaşar ve çocukları 5 yaşındaki Dilda ve Elif Dilda bulunuyordu. Otomobil baraj gölünün sularına gömülürken, anne ile baba iki çocuğunu otomobil içindek çıkarmayı başardı. Aracın üstüne oturan ikisi çocuk dört kişi kurtarılmayı böyle bekledi.

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Ailenin yardımına İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, AFAD ve itfaiye ekipleri koştu. Otomobil üzerinde bekleyen aile bot yardımıyla sudan çıkarıldı. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması muhtemel bir faciayı önlerken, hafif yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aracın uçma anı güvenlik kamerasına takılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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