Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...

Batman’ın Kozluk ilçesinde okuldan dönen çocuk koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, savrulduktan sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...

Kaza, Batman'daki Kozluk ilçesinin en işlek yolu olan İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde okul çıkışı evine gitmekte olan Yiğit Efe Taşdelen, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu. Yere düşen Yiğit Efe, daha sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu.

Sürücü, aracından inerek çocuğun yanına koştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk tedbir amaçlı Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Her gün okul çıkışı kazaların meydana geldiğini dile getiren amca Hadi Taşdelen, "İlla canlarımızı toprağa mı vermemiz gerekiyor. Kozluk gibi büyük bir ilçede, böyle işlek bir cadde üzerinde herhangi trafik işaret lambası veya bir üst geçit olmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Derhal buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz’’ dedi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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