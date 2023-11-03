Mucize ot bronşite iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen kurtağzı otu dikkatlerden kaçmadı.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize ot bronşite iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen kurtağzı otu dikkatlerden kaçmadı.

KURTAĞZI OTU NEDİR?

Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.

KURTAĞZI OTUNUN FAYDALARI

- Balgam söktürür.

-Bronşite iyi geliyor.

- Balgam söktürür.

-Çayı kronik öksürük veya geçmeyen balgamların tedavisi için tercih edilebilecek bir çiçek türüdür.

-Nefes açıcı özel bir etkisi bulunan bir bitkidir.

-Göğsü yumuşatma özelliği bulunur, bundan dolayı göğüs hastalıkları için tercih edilebilecek bir bitkidir.

-Çocukların tüketmesi halinde özellikle çocuk sindirim sistemine iyi gelir, ishali kesme özelliği vardır.

- Zatürre, soğuk algınlığı, grip veya virüslerden kaynaklı meydana gelen hastalıklar için tercih edilebilecek bitkilerden biridir.

-Astım için tercih edilebilecek bir ottur.

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