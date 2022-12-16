Su aygırı yuttuğu çocuğu taş atılınca kustu

The Telegraph’ın haberine göre Uganda’da yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evinin yakınındaki Edward Gölü’nün kenarında oynarken bir su aygırının hedefi oldu. Su aygırı Paul Iga adlı çocuğu tek hamlede yuttu.

Orada yaşayan Chrispas Bagonza adlı köylü olaya tanık olunca su aygırını durdurmak için ona taş atmaya başladı. Buna şaşırmış gibi görünen su aygırı, yuttuğu çocuğu suya geri dönmeden önce kustu.

Küçük çocuk yaralanarak tedavi için bir kliniğe götürülürken mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtuldu. Paul Iga'nın Bwera’daki bir hastaneye sevk edildiği ancak kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Uganda Polisi yaptığı açıklamada, “Bu, bir su aygırının Edward Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olaydır” dedi. Polis sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza adlı kişi, su aygırını taşlayıp korkutup kurbanı ağzından çıkarmasına neden olduktan sonra çocuğu kurtarmak cesaretini gösterdi.”