16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Su aygırı yuttuğu çocuğu taş atılınca kustu

Su aygırı yuttuğu çocuğu taş atılınca kustu

Uganda'daki Edward Gölü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Su aygırı 2 yaşındaki Paul Iga adlı çocuğu canlı canlı yuttu. Bir köylünün taş yağmuruna tuttuğu su aygırı, çocuğu suya dönmeden önce tükürdü. Çocuk mucize eseri hayatta kaldı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:19
Takip Et

Mucizenin mucizesi gerçekleşti. Uganda'da su aygırı yuttuğu çocuğu taş atılınca kustu

Su aygırı yuttuğu çocuğu taş atılınca kustu
+
Aa
-

The Telegraph’ın haberine göre Uganda’da yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evinin yakınındaki Edward Gölü’nün kenarında oynarken bir su aygırının hedefi oldu. Su aygırı Paul Iga adlı çocuğu tek hamlede yuttu.

Orada yaşayan Chrispas Bagonza adlı köylü olaya tanık olunca su aygırını durdurmak için ona taş atmaya başladı. Buna şaşırmış gibi görünen su aygırı, yuttuğu çocuğu suya geri dönmeden önce kustu.

Küçük çocuk yaralanarak tedavi için bir kliniğe götürülürken mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtuldu. Paul Iga'nın Bwera’daki bir hastaneye sevk edildiği ancak kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Uganda Polisi yaptığı açıklamada, “Bu, bir su aygırının Edward Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olaydır” dedi. Polis sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza adlı kişi, su aygırını taşlayıp korkutup kurbanı ağzından çıkarmasına neden olduktan sonra çocuğu kurtarmak cesaretini gösterdi.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.