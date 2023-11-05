Mucizevi besin, bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Mynet'in haberine göre, diyabetten kabızlığa birçok hastalığın önüne geçebilme özelliğine sahip olan bamya tohumu adeta şifa niyetine tüketilebilir. Velinimet değeri taşıyan bamya tohumunun içinde demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi önemli besin maddeleri yer alır. Bamya tohumunu haftada bir kez tüketmek, yorgunluğu alıp götürüyor. Sabah yorgun uyananları yataktan zımba gibi uyandıran mucize besin bamya tohumunun faydaları haberimizde.

Lezzetli ve besleyici olan bamya tohumu, bamyanın kendisinden daha fazla fayda taşıyor ancak bilinmiyor. Son yılların mucize besini olarak bilinen bamya tohumunun, içerdiği vitaminler ve besin değerleri sayesinde insan vücuduna birçok faydası bulunuyor. Başta, bağırsakları temizlemesi ve enerji verici özelliği ile halsizliğe son vermesi en bilinen faydaları arasında.

Bamya tohumu bamya bitkisinin içindeki minik çekirdeklerin alınması gerekir. Mucize besinlerden olan bamya tohumu vücut direncini artırıyor ve hastalıklara karşı koruyor.

Gerginliğin ve stresin de önüne de geçen bamya tohumu ayrıca bağırsakları da temizliyor.

Yaygın sorunlardan biri olan kolesterolü dengeler. Kabızlık problemi yaşayan kişiler, bamya tohumu tüketerek sorunu ortadan kaldırabilirler.

Bamya tohumu ayrıca diyabete, eklem ve diz ağrılarına, astıma, kalp ve damar sağlığına, halsizlik ve bitkinliğe, demir eksikliğine iyi geliyor.

Enerji düzeyini artırarak karşı direnç sağlayan bamya tohumu, yorgunluğun giderilmesi için birebirdir. Demir eksikliği olanların bamya tohumu tüketmesi önerilir.

Haftada bir kez bamya tohumu tüketmek, da iyi gelir. Yaşlılık karşıtı olan bamya tohumu, vücutta yer alan serbest radikalleri hedef alan antioksidanlar barındırır.

Yüksek protein içeriğiyle sporcular için muhteşem bir besin kaynağıdır.