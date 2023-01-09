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Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Mudanya Üniversitesi, bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:42
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Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Mudanya Üniversitesi, bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ

. Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

. ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES' ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

. Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

. 3 adet vesikalık fotoğraf

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. İkametgah belgesi

. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. Askerlik durum belgesi

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

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