1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Müddessir suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Müddessir suresi 56 ayetten oluşmaktadır. Müddessir suresi adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. İşte Müddessir suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:45
Takip Et

Müddessir suresinin Türkçe anlamı nedir?

Müddessir suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Müddessir suresi Mekke'de inmiştir. Müddessir suresi 56 ayetten oluşmakta olup adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir.

Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur.

MÜDDESSİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!

2- Kalk artık uyar.

3- Sadece Rabbini yücelt.

4- Elbiseni temizle.

5- Pislikten sakın.

6- Yaptığını çok görerek başa kakma.

7- Rabbin için sabret.

8- O sûra üflendiği zaman,

9- İşte o gün pek zorlu bir gündür.

10- Kâfirler için hiç kolay değildir.

11- Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak.

12- Hem ona bol servet verdim.

13- Hem göz önünde oğullar verdim.

14- Hem ona büyük imkânlar sağladım.

15- Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım.

16- Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

17- Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

18- Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.

19- Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.

20- Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.

21- Sonra baktı.

22- Sonra kaşını çattı, surat astı.

23- Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.

24- "Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir."

25- "Bu, sadece bir insan sözüdür."

26- Ben onu Sekar'a (cehenneme) sokacağım.

27- Bilir misin sen, nedir o sekar?

28- Ne geriye bir şey kor, ne bırakır.

29- Durmadan derileri kavurur.

30- Üzerinde ondokuz (melek) vardır.

31- Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için

bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de

imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde

hastalık bulunanlarla kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. İşte böyle,

Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu,

insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.

32- Hayır, andolsun aya,

33- Döndüğü an o geceye,

34- Ve açtığı sıra o sabaha.

35- Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.

36- Uyarmak için insanları..

37- İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri..

38- Her nefis kendi kazancına bağlıdır.

39- Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.

40- Onlar cennettedirler, sorup dururlar.

41- Suçluların durumunu.

42- "Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye.

43- Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."

44- "Yoksula da yedirmezdik."

45- "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik."

46- "Ceza gününü yalanlardık."

47- "Nihayet bize ölüm gelip çattı."

48- Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez.

49- Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?

50- Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri.

51- Arslandan kaçmaktalar.

52- Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

53- Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar.

54- Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür.

55. Dileyen onu düşünür.

56-Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O'dur,

bağışlayacak da.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.