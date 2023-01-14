Chelsea Mudryk'i kaptı. 100 milyon euroluk transfer

İngiltere'nin Arsenal takımı ile Chelsea takımı arasındaki Mykhaylo Mudryk transfer yarışını Chelsea kazandı.

22 yaşındaki futbolcunun kulübü Shakhtar'a Arsenal son olarak 95 milyon euro teklif etmişti.

Chelsea'nin bu fiyatı 100 milyon euroya çıkararak transferi bitirdiği belirtildi.

Mykhaylo Mudryk, Shakhtar formasıyla bu sezon 18 maçta 10 gol, 6 asist yaptı. Genç futbolcu ayrıca 2022'nin en iyi oyuncusu seçilmişti.