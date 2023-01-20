Leandro Trossard Arsenal'de. Ödenecek para dudak uçuklattı 

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal flaş bir transfere imza attı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton Hove Albion forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 7 gol atan Trossard'ın transferi için Arsenal'ın 21 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Belçika Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda üç maça çıkan Trossard, yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.