Müdür vekilini makamında öldürmüştü. Teslim oldu

Balıkesir’in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, dün saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasındaki makamında öldürülmüştü.

Murat Yakupoğlu’nun başına 5 mermi isabet ettiği belirtilirken, cinayeti işlediği iddia edilen Selçuk A. ise ortadan kaybolmuştu.

JANDARMAYI ARADIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan 2 çocuk babası S.A., cinayetten 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi’nde caddede gezerken jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye girerek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen S.A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.