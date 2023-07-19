Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim

Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ın, ilçede görevli müezzin tarafından darbedildiği öğrenildi. Olayı duyuran İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Kalbi kararmış bu müezzin kimlerden cesaret alıyor?" diye sordu.

Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim

Cumhuriyet'in haberine göre, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ın evinde saldırıya uğradığını duyurdu.

Topbaş'a saldıran kişinin bir müezzin olduğunu belirten Kavuncu, "Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanımız Recep Toptaş, evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kim, biliyor musunuz? Sivrihisar'daki bir caminin müezzini" ifadelerini kullandı.

Müezzinin daha önce Recep Toptaş'a tehditlerde bulunduğunu aktaran Kavuncu, şunları söyledi:
"Daha önce ilçe başkanımızı 'İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın' diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza 'Seni öldüreceğim, evini yakacağım' diye tehditler savurmuş. Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse, onlardan alıyor!"

Kavuncu, paylaşımında saldırı anına dair fotoğraflara da yer verdi.

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